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Луганская ТЭС в Счастье может остановиться через несколько дней

Сегодня, 10:58 citynews.net.ua | Напечатать

Луганская ОГА обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой обеспечить бесперебойные поставки природного газа на ТЭС в Счастье из-за угольной блокады и отсутствия построенного железнодорожного пути на подконтрольной Украине части Луганской области.
Об этом говорится в письме главы Луганской ОГА Сергея Гайдая. «С целью недопущения возникновения чрезвычайной ситуации просим Вас, уважаемый господин премьер-министр, способствовать решению поднятого вопроса путем принятия неотложных регуляторных мер, а также поручить Министерству энергетики Украины разработать механизм бесперебойной поставки НАК „Нафтогаз Украины“ природного газа на Луганскую ТЭС», — говорится в письме главы Луганской ОГА.

Луганская ТЭС в Счастье работает на угле марки антрацит, который из-за отсутствия железнодорожных подходов с территории Украины поставляется исключительно из России. Однако из-за того, что Минэкономики РФ блокирует поставки угля на территорию Украины, предприятие оказалось перед угрозой аварийной остановки.

Единственная железнодорожная колея в Счастье проходит из России через Кондрашевскую Новую, которая дважды за последнюю неделю подвергалась обстрелам из артиллерии со стороны российских оккупантов. Поэтому даже купленный уголь не может быть доставлен в достаточном объеме.

Из-за угольной блокады и невозможности подвозить уголь железной дорогой, могут быть обесточены стратегические предприятия и объекты критической инфраструктуры области, а также 293 школы, 253 детских сада, 53 медицинские учреждения и т. д. Кроме того, более 250 тыс. абонентов могут остаться без питьевой воды, а в осенне-зимний период 2021/22 года почти 9 тысяч жителей г. Счастья, 3 школы, 2 детских сада, городская больница, государственные и коммунальные учреждения — без теплообеспечение.

«Под угрозой обесточивания находятся военные объекты, задействованные в проведении операции объединенных сил, что оказывает значительное влияние на обеспечение обороноспособности нашего государства», — отметили в ОГА.

С 2014-го Луганская ТЭС не имеет железнодорожного сообщения с остальной территории Украины. Два подъездных пути проходят с оккупированной территории и со стороны России.

За 7 лет «Укрзалізниця», несмотря на обещания, так и не построила железнодорожный путь в город Счастье. Следовательно, город и ТЭС полностью физически железнодорожных поставок исключительно с территории РФ. С 1 ноября 2021 Россия запретила поставки угля на Луганскую ТЭС в рамках угольной блокады Украины.


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