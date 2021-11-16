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В Луганской области 147 новых случаев COVID-19

Сегодня, 10:28 citynews.net.ua | Напечатать

За 7 декабря в Луганской области лабораторно подтверждено 147 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 9 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 58178 случаев коронавируса, умерли от осложнений - 2064 человека.

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 9 371 случай коронавирусной болезни, 450 человек умерли от нее, 2 998 человек госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 3 519 981 человек. От осложнений умерли 89 436 пациентов.


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