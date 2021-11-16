Российские боевики обстреляли Причепиловку и Новоалександровку в Луганской области

7 декабря зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Луганской области российские террористы обстреливали Новоалександровку из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе Причепиловки боевики открывали огонь из огонь автоматических станковых и подствольных гранатометов.

Поселок Майорск российские террористы обстреляли из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела поврежден частный жилой дом. Потерь среди гражданского населения нет.

Южное российские боевики обстреляли из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружие.

В районе Нью-Йорка противник вел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.



