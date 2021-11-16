Российские боевики обстреляли Причепиловку и Новоалександровку в Луганской области

Российские боевики обстреляли Причепиловку и Новоалександровку в Луганской областиСегодня, 10:23
7 декабря зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В Луганской области российские террористы обстреливали Новоалександровку из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе Причепиловки боевики открывали огонь из огонь автоматических станковых и подствольных гранатометов.
Поселок Майорск российские террористы обстреляли из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела поврежден частный жилой дом. Потерь среди гражданского населения нет.
Южное российские боевики обстреляли из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружие.
В районе Нью-Йорка противник вел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.