ГУР: Россия стягивает к линии разграничения в Луганской и Донецкой областях снайперов с артиллерией

Российская Федерация продолжает дестабилизацию ситуации в районе проведения операции Объединенных сил на территории Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

С этой целью командование оперативной группировки российских оккупационных войск усиливает подразделения вблизи линии столкновения по отдельным направлениям дополнительными 122-мм самоходными артиллерийскими установками, танками и боевыми машинами пехоты с нарушением договоренностей об отводе тяжелого вооружения.

В то же время, на передовых позициях противник увеличил количество снайперских пар в готовности к нанесению потерь личному составу Объединенных сил, уничтожению элементов видеонаблюдения и провоцированию ответного огня.

Со снайперами соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов, не привлеченных к выполнению боевых задач, проводятся тренировочные сборы под руководством кадровых военнослужащих ВС РФ.