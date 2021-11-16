В Северодонецке выросла стоимость проезда в общественном транспорте

В Северодонецке вчера опубликованы распоряжении главы городской военно-гражданской администрации Александра Стрюка, согласно которому увеличивается стоимость проезда в городских автобусах и троллейбусах

Соответствующие распоряжения опубликовано на сайте Северодонецкой областной военно-гражданской администрации.

С сегодняшнего дня стоимость проезда в автобусах и маршрутных такси составит 8 гривень, в троллейбусах - 6 гривень.

Такое решение принято на основании обращений местных перевозчиков ООО «ЭЛИТ БУС ТРАНС» и ООО «Северодонецкое АТП – 10974», которые просили о повышении стоимости проезда еще летом.

По мнению перевозчиков, действовавший ранее тариф не позволял компенсировать рост цен на горючее и увеличение зарплат.

Также повышения стоимости проезда требовало КП «Северодонецкое троллейбусное управление».