Российские боевики обстреляли Попасную и Катериновку

С начала суток зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Катериновки станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Попасной боевики обстреливали ВСУ из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В Донецкой области боевики обстреляли Пески из подствольных гранатометов.

Недалеко от поселка Шумы боевики обстреливали украинских военых из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.

По украинским позициям возле Майорска оккупанты стреляли из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов нет.

Украинские военные открывали огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили боевиков прекратить обстрелы.