Российские боевики обстреляли Попасную и Катериновку

Российские боевики обстреляли Попасную и КатериновкуВчера, 17:59
С начала суток зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Катериновки станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе Попасной боевики обстреливали ВСУ из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
В Донецкой области боевики обстреляли Пески из подствольных гранатометов.
Недалеко от поселка Шумы боевики обстреливали украинских военых из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.
По украинским позициям возле Майорска оккупанты стреляли из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов нет.
Украинские военные открывали огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили боевиков прекратить обстрелы.