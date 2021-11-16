В День Вооруженных Сил Украины Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Донбассе

В ходе рабочей поездки в Донецкую область Президент Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинской армии в зоне проведения Операции объединенных сил и поздравил военных с Днем Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает пресс-служба президента, Владимир Зеленский пообщался с военнослужащими и вручил пяти военнослужащим государственные награды.

«Имею честь сегодня быть вместе с вами. Благодарю вас за то, что защищаете суверенитет и территориальную целостность Украины», – отметил Владимир Зеленский.

Глава государства обратился к защитникам Украины с пожеланием беречь себя, чтобы впоследствии иметь возможность рассказать о героизме украинского войска потомкам.

«Убежден, что с такими людьми, как вы, мы обязательно победим», – подчеркнул Президент.

Кроме того, Владимир Зеленский ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС и осмотрел командный пункт одной из бригад ВСУ.