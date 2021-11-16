Мошенники от имени МОЗ собирают данные под предлогом выплаты 1 тыс. грн за прививки от COVID-19

В сети распространяются ложные сообщения якобы от имени Министерства охраны здоровья Украины, в которых предлагают пользователям предоставить контактные данные для выплаты 1 тыс. грн. лицам, завершившим полный курс прививки от COVID-19.

В этих сообщениях мошенники просят отправить номера карт и другие персональные данные, которые якобы необходимы для выплаты средств на банковские счета.

Такие сообщения поступают пользователям в мессенджерах через обычные смс-сообщения, а также встречаются в социальных сетях и рекламных баннерах.

Министерство не имеет никакого отношения к этим сообщениям! МОЗ предостерегает: не доверяйте подобным мошенническим методам выманивания денег и персональных данных. Мошенники могут воспользоваться вашими данными для снятия средств с карточек. Опасно сообщать любую информацию о своих банковских картах, в частности о сроке действия и CVV.

Напоминаем, что программа целевого финансирования уязвимых категорий бизнеса во время карантина, которую анонсировал Президент Украины, начнется 19 декабря 2021 года и продлится 12 месяцев. В рамках программы полностью привитые от наковы украинцы смогут гарантированно получить от государства 1 000 грн на виртуальные карты через сервис "Дія". Также разрабатывается механизм получения средств для тех людей, кто этим сервисом не пользуется.

Предполагается, что за эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концерт или купить билеты на внутренние авиа- и ж/д рейсы, а также приобрести книги. Тем самым, мы поддержим украинских предпринимателей в сложные времена карантинных ограничений.

Эта тысяча гривен не будет подлежать налогообложению. Кроме того, ее получение никоим образом не отразится на начислении субсидий.