Луганская «Заря» поднялась на третье место в турнирной таблице, обыграв в 17-м туре чемпионата Украины по футболу «Ингулец».

В домашнем матче. проходившим в Запорожье, луганская «Заря» победила с минимальным счетом 1:0. Победный гол забил Денис Фаворов на 62-й минуте встречи.

Сейчас «Заря» имеет 35 очков и вышла на третье место. Луганчан опережают «Шахтер» и «Динамо», которые имеют по 44 пункта.

«Ингулец» с 10 баллами занимает предпоследнюю — 15-ю позицию.

Игра с «Ингульцем» стала юбилейной для главного тренера «Зари» Виктора Скрипника, который провел ровно 100 игр в качестве главного тренера луганской команды.

Во время послематчевой пресс-конференции Виктор Скрипник отметил, что это была важная победа, ведь прямые конкуренты лишились пунктов в турнирной таблице. Но вся борьба за призовые места еще впереди. Уже в этот четверг следующий поединок, а в воскресенье, заключительный матч в этом году, а там отдых и подготовка к новому кругу чемпионата.