Наталья Олейник из Попасной – бронзовая призерка Чемпионата Мира по пауэрлифтингу среди паралимпийцев

Наталья Олейник из Попасной – бронзовая призерка Чемпионата Мира по пауэрлифтингу среди паралимпийцевВчера, 13:54
Наталья Олейник. Фото: Національний паралімпійський комітет України
Спортсменка из города Попасная в Луганской области Наталья Олейник завоевала бронзовую медаль на Чемпионате Мира по пауэрлифтингу среди паралимпийцев, проходил в городе Тбилиси (Грузия).
Воспитанница Андрея Ивженко завоевала бронзовую награду с результатом 132 кг.
Золотая медаль чемпионата также досталась украинской спортсменке.
Чемпионка Паралимпиады в Токио, представительница Винницы, Марьяна Шевчук, завоевала золотую медаль с рекордом мира на чемпионате мира по пауэрлифтингу.
Марьяна Шевчук выжала 133,5 кг. Этот показатель, кроме золотой медали, принес Шевчук и мировой рекорд в категории до 55 кг.