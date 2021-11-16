Наталья Олейник из Попасной – бронзовая призерка Чемпионата Мира по пауэрлифтингу среди паралимпийцев

Наталья Олейник. Фото: Національний паралімпійський комітет України

Спортсменка из города Попасная в Луганской области Наталья Олейник завоевала бронзовую медаль на Чемпионате Мира по пауэрлифтингу среди паралимпийцев, проходил в городе Тбилиси (Грузия).

Воспитанница Андрея Ивженко завоевала бронзовую награду с результатом 132 кг.

Золотая медаль чемпионата также досталась украинской спортсменке.

Чемпионка Паралимпиады в Токио, представительница Винницы, Марьяна Шевчук, завоевала золотую медаль с рекордом мира на чемпионате мира по пауэрлифтингу.

Марьяна Шевчук выжала 133,5 кг. Этот показатель, кроме золотой медали, принес Шевчук и мировой рекорд в категории до 55 кг.