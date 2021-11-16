В ноябре 2021 года Северодонецкий «Азот» отправил в больницы 76 тысяч кубометров кислорода

В ноябре 2021 года Северодонецкий «Азот» поставил в медицинские учреждения Луганской и Донецкой областей 72 600 м3 (12 100 баллонов) кислорода.

По словам председателя Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая, благодаря «Азоту» Луганская область на 100% обеспечена медицинским кислородом. Предприятие поставляет кислород в медицинские учреждения Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной, Сватово, Станицы Луганской, Старобельска, Троицкого, Беловодска, Новоайдара Луганской области.

Кроме того, в последнее время «Азот» помогал частично закрыть потребности Донецкой области в медицинском кислороде – поставки велись в Краматорск, Лиман и Бахмут.

«Мы задействовали все человеческие и производственные ресурсы, для того, чтобы выпускать столько кислорода, сколько попросили в МОЗ. Очевидно, что спрос на кислород все еще растет, в связи с появлением нового штамма вируса эпидемическая ситуация в Украине остается довольно непростой. Поэтому мы продолжаем увеличивать объемы производства кислорода», – отмечает Леонид Бугаев, председатель правления Северодонецкого «Азота»

Медицинский кислород предприятия зарегистрирован и внесен в Государственный реестр лекарственных препаратов как препарат для проведения мер, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19).