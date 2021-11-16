В Луганской области выявили всего 9 новых случаев COVID-19

За прошедшее воскресенье, 5 декабря, в Луганской области лабораторно подтверждено всего 9 случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 7 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 57844 случая COVID-19ю Умерли от осложнений 2040 человек.

По информации Министерства охраны здоровья, в Украине за сутки выявлено 4 478 случаев коронавируса и 239 летальных исходов от COVID-19, госпитализировали 1 660 человек, выздоровели 9 082 человека.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 501 955 человек, из них 3 059 741 человек выздоровели, а 88 519 - умерли.