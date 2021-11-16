Российские боевики обстреляли Новоселовку из гранатометов

5 декабря в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

В районе села Новоселовка российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Украинские военные открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрел.

По состоянию на 7 часов утра, 6 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.