Молодежь Северодонецка продолжит картировать места, требующие изменений

Участники и организаторы инициативы по созданию онлайн-карты мест и пространств молодежной активности «Север перемен» решили привлечь новую молодежь и улучшить карту, запустив проект «Север перемен 2.0».

Напомним, карту создавали молодые люди, волонтеры инициативы «Север перемен », с сентября по декабрь 2019 года. 14 волонтеров оценили состояние заведений и мест молодежной инфраструктуры с точки зрения молодежи и нанесли их на карту со своими рекомендациями.

«У нас была первоначальная задача: обойти весь город и найти интересные места для молодежи, где можно проводить время, развиваться и т. д. У нас не было задачи оценить какие-то конкретные места», — делится впечатлениями волонтер инициативы «Север перемен» Амалия.

«Я недавно имел опыт жюри молодежных проектов, которые поддерживает Луганская область и качество заявок говорит о том, что нужно продвигать методики, которые позволят молодежи самостоятельно исследовать места, нуждающиеся в практических изменениях и ресурсах. Определение потребностей, анализ общества молодежной инфраструктуры и молодежные инициативы — это Север перемен 2.0», — рассказывает координатор волонтеров Сергей Петровский.

«Север перемен 2.0» расширит географию проекта, поскольку к нему присоединится молодежь не только из Северодонецка, но и из населенных пунктов Старобельского района. Эти молодые активисты получат опыт активного гражданства, найдут друзей и станут частью нашей команды!

«Партисипативная методика мапирования мест молодежной активности показала свою востребованность, потому что позволяет привлекать новых людей, давать практический опыт волонтерства и ответственного гражданства и генерировать ценные данные, которые могут помочь в справедливом распределении ресурсов и принятии решений в пользу молодежи в обществе», — добавляет глава ОО «Театр перемен», менеджер инициативы «Север перемен» Яна Салахова.

Если у вас есть вопросы или предложения по сотрудничеству, пишите нам в частные сообщения или нашему координатору волонтеров Instagram: sergeypetrovskii, Telegram/Тел.: (095-49) 4-19-23

Для справки: инициатива «Север перемен» началась в 2018 году с идеи создать карту молодежных активностей в Северодонецке и продолжается разработкой и реализацией различных инициатив, таких как настольная игра Лисичанск, фотовыставка «Свои (не) знаемки». Инициатива внедряется ОО «Театр перемен». «Север перемен» реализуется в рамках проекта «Укрепление потенциала гражданского общества для ненасильственной трансформации конфликтов в местных общинах», поддержанный KURVE Wustrow — Centre for Training and Networking in Nonviolent Action.