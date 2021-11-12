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Российские боевики обстреляли Красногоровку из противотанковой пушки

Сегодня, 11:29 citynews.net.ua | Напечатать

2 декабря в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 2 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Катериновки из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В Донецкой области, в направлении Новолуганского российские боевики вели обстрел украинских позиций из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

В сторону Широкого боевики вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Красногоровки украинских военных обстреливали  из минометов калибра 120 мм.

Возле Водяного на Приазовье противник обстреливал позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска боевики обстреляли украинских военных из стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

В течение текущих суток, 3 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения - поселок Красногоровка был обстрелян из противотанковой пушки МТ-12.


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