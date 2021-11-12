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Законо об особом статусе Донбасса продлили еще на год - до 21 декабря 2022 года

Вчера, 15:19 citynews.net.ua | Напечатать

Верховная Рада продлила до 31 декабря 2022 действие статьи 1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».
Сегодня, 2 декабря, соответствующий законопроект № 6342 в целом поддержали 317 народных депутатов.
Принятый документ продлевает на год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, установленного статьей 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».
Как отмечается в пояснительной записке, принятый закон преследует цель создания дополнительных временных возможностей для реализации соответствующих законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН.
Ссылка на закон:

Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, чаще называемый «Законом об особом статусе Донбасса» был принят в сентябре 2014 года. Он вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. С 2017 года действие закона ежегодно продлевается.

Закон предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только «после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части относительно вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины».


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