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Молодіжна медіа група «VarTa ТБ» з Луганської області - фіналісти конкурсу медіа-проєктів «Увімкнись»

Вчера, 14:03 citynews.net.ua | Напечатать

Молодіжні активісти с. Варварівка Луганської області об’єдналися разом, щоб посилити медіаграмотність своєї громади. Разом вони працюють трохи більше року, але вже відчувають себе справжньою командою.

«Нас об’єднують спільні інтереси, нам цікаво розвиватися та реалізовувати важливі медіа- проєкти. Ми маємо сторінки в більшості соціальних мереж, на нас підписані люди різного віку. Ми прагнемо охопити якомога більшу аудиторію та посилити її інформаційну грамотність», - розповідають Марія Старікова та Олександра Комісарова, учасниці команди.

В пошуках нових можливостей влітку цього року учасники команди VarTa ТБ взяли участь у молодіжному медіа-проєкті «Увімкнись». Активісти пройшли навчання на медіа-курсі, взяли участь у візитах обміну та подали заявку на конкурс молодіжних медіа, щоб позмагатися за фінансування для розвитку своєї ініціативи.

Пройшовши відбір та співбесіду для участі в проєкті, молодіжна команда почала свій цікавий шлях до розвитку: 

«Чим відрізняється наша VarTa ТБ від тієї, що була до участі в проєкті «Увімкнись»? Раніше наші ідеї витали у повітрі: створити Instagram, запустити YouTube-канал, придумати логотип. Але саме після цього проєкту, нам вдалося дійсно перейти на новий рівень - ми зробили все, про що раніше тільки говорили», - коментує Дар’я Мещерякова, лідерка команди. 

Під час навчання молоді активісти створили сторінку в соціальній мережі та почали використовувати поради тренерів, тестувати креативи та текстові повідомлення. Вони продовжили слідувати обраній темі – просуванню медіаграмотності серед населення, але простою та зрозумілою мовою. 

«Ще під час відбору на проєкт, ми помітили, наскільки команда VarTa ТБ зацікавлена своєю місією. Важливо те, що вони досі не втратили цей запал та продовжують розвивати свій медіа-продукт. Пам’ятаю, що під час навчання, ця команда виділялися серед інших учасників тим, що вони одразу почали діяти: розробили візуальне оформлення, чітко сформували місію, розробили контент-план, радилися з менторами. Вважаю, що такий системний підхід, допоміг їм стати фіналістами конкурсу», - коментує Анна Чернова, координаторка проєкту «Увімкнись».

Завдяки перемозі в проєкті, команда VarTa ТБ отримала додаткове технічне оснащення, яке дозволить їм створювати ще більше інформаційного матеріалу та посилити свій вплив на інформацію, яку споживає населення громади. 

Фіналісти поділилися планами на майбутнє та розказали, що вже зараз до них долучилося ще більше молоді. Вони проводять для нових учасників освітні тренінги, заняття з медіаграмотності, воркшопи з відео та фото-зйомок, монтажу. «VarTa 2.0» так вони назвали друге покоління послідовників. 

Проєкт «Увімкнись» реалізується фондом «Посмішка ЮА» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).


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Молодіжна медіа група «VarTa ТБ» з Луганської області - фіналісти конкурсу медіа-проєктів «Увімкнись»