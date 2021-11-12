В Северодонецке на пешеходном переходе сбили трех человек

Вчера вечером, в 17.35 полицейским поступило сообщение местной жительницы о ДТП, произошедшей вблизи дома номер 6 по ул. Новикова.

На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и врачи экстренной медицинской помощи. Правоохранители установили, что около 17.20 54-летний водитель автомобиля «Volkswagen», двигаясь по ул. Новикова в направлении пр. Центрального, совершил наезд на двух парней, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

В результате происшествия пешеходы получили телесные повреждения. 18-летнему юноше медики оказали помощь на месте, а 17-летний парень был госпитализирован в медицинское учреждение.

Почти сразу после первого ДТП, в 17.30, 46-летний водитель автомобиля ВАЗ 2109 допустил наезд на 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу по этому же пешеходному переходу. Пострадавшая госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы.

Водители прошли освидетельствование на наличие алкоголя в крови – результаты отрицательные.

Транспортные средства изъяты на проведение экспертиз.

Полицейские открыли уголовные производства по факту двух дорожно-транспортных происшествий.

Если вы стали свидетелем событий, обратитесь в Северодонецкое районное управление полиции: Северодонецк, ул. Партизанская, 16 или по телефонам: (095)234-57-37, «102».