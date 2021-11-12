В Луганской области 169 новых случаев COVID-19

За 1 декабря в Луганской области лабораторно подтверждено 169 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 10 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 57470 заболевших COVID-19. Умерли от осложнений 2009 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 13 531 заболевших коронавирусом и подтверждено 525 летальных исходов от осложнений, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 3 003 человека, выздоровели 23 535 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего случаев коронавируса выявили в Киеве - 1 418, Донецкой - 803, Житомирской - 743, Львовской - 729 и Запорожской - 709 областях.

Смертей от осложнений, вызванных коронавирусом, больше всего зарегистрировали в Днепропетровской - 63, Запорожской - 55, Донецкой - 40, Харьковской - 37 и Киевской - 36 областях.