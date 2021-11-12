На Донбассе 4 обстрела со стороны российских террористов - погиб украинский военный

На Донбассе 4 обстрела со стороны российских террористов - погиб украинский военныйВчера, 09:55
1 декабря В Луганской и Донецкой областях зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В Авдеевке российские террористы обстреливали украинских военных из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В поселке Марьинка российские боевики осуществили дистанционное минирование запрещенными в цивилизованном мире противопехотными устройствами ПОМ-2, в результате чего получил ранение местный житель.
В районе поселка Шумы российские наемники вели обстрел позиций ВСУ из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В Новотроицком боевики обстреляли позиции ВСУ из стрелкового оружия.
В результате российских обстрелов погиб украинский военный.