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На Донбассе 4 обстрела со стороны российских террористов - погиб украинский военный

Вчера, 09:55 citynews.net.ua | Напечатать

1 декабря В Луганской и Донецкой областях зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Авдеевке российские террористы обстреливали украинских военных из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В поселке Марьинка российские боевики осуществили дистанционное минирование запрещенными в цивилизованном мире противопехотными устройствами ПОМ-2, в результате чего получил ранение местный житель.

В районе поселка Шумы российские наемники вели обстрел позиций ВСУ из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В Новотроицком боевики обстреляли позиции ВСУ из стрелкового оружия.

В результате российских обстрелов погиб украинский военный.


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