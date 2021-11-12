В Лисичанске на заводе РТИ женщина лишилась руки

В Лисичанске во время проверки исправности станка с намотки ткани на заводе РТИ, работница получила телесные повреждения и госпитализирована в городскую больницу.

Как сообщили в пресс-службе полиции, вчера правоохранителям поступило сообщение от фельдшера экстренной медицинской помощи о госпитализации 72-летней женщины с диагнозом травматическая ампутация предплечья и открытый перелом плеча.

По результатам проведенной проверки правоохранители установили, что женщину, которая хорошо знакома с оборудованием, поскольку раньше длительное время работала на нем, пригласил для запуска и проверки исправности станка для намотки ткани владелец одного из цехов, расположенного на территории бывшего ОАО «Лисичанский завод РТИ». Во время проведения этих робот рука пострадавшей попала в работающий станок, в результате чего женщина получила телесные повреждения.

Ведомости внесены в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 272 УК Украины «Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью». Продолжается досудебное следствие.