1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Люди во всем мире объединяются, чтобы поддержать людей, живущих с ВИЧ, и вспомнить тех, кто потерял свою жизнь из-за этого заболевания. Это возможность еще раз напомнить себе и близким о необходимости регулярного тестирования на ВИЧ.

По оценкам ВОЗ, к концу 2020 года почти 38 млн человек в мире живут с подтвержденным диагнозом ВИЧ. В Украине их количество превышает 250 тысяч. Более 4 тысяч украинцев имеют синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).

За январь - октябрь 2021 года в Украине официально зарегистрировано 12,6 тыс. случаев ВИЧ-инфекции, 3,5 тыс. случаев СПИДа и 1,6 тыс. случаев смерти, вызванные СПИДом, среди граждан Украины и 28 случаев ВИЧ-инфекции среди иностранцев.

На 1 октября 2021 года в Луганской области зарегистрировано 2,2 тысячи ВИЧ-положительных лиц и 561 больных СПИДом, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения.

Как сообщает пресс-служба министерства охраны здоровья, в Луганской области 9 месяцев 2021 года выявлено:

112 случаев ВИЧ-инфекции (16,8 на 100 тыс. населения),

43 случая СПИДа (6,4 на 100 тыс. населения)

26 случаев смерти от СПИДа (3,9 на 100 тыс. населения)

ВИЧ поражает иммунную систему и снижает сопротивляемость организма перед многими инфекциями, а также некоторыми типами рака. Это — хроническое заболевание, подобно многим другим и его можно контролировать, с ним можно жить полноценной жизнью: создавать семью, рожать детей, заниматься спортом, строить карьеру, стареть и выходить на пенсию — так же, как и без ВИЧ.

Единственное условие – человек с ВИЧ должен находиться под наблюдением врача и постоянно получать лечение – антиретровирусную терапию (АРТ). Антиретровирусная терапия в Украине бесплатна, безопасна и качественна. АРТ-лекарство необходимо принимать ежедневно на протяжении всей жизни. Сейчас их получают около 130 тысяч украинцев.

АРТ-препараты эффективно контролируют ВИЧ. Благодаря им невозможно вылечить ВИЧ и полностью вывести его из организма, однако регулярное применение такой терапии подавляет вирус. Его количество в крови становится настолько скудным, что он не проявляется в анализе крови. Если такой уровень сохраняется в течение шести месяцев, то от человека с ВИЧ практически невозможно инфицироваться даже половым путем. Это – принцип «U=U» или «Н=Н»: «undetectable=untransmittable», что в переводе с английского означает «не определяется = не передается».

Однако даже после достижения этого состояния прекращать терапию категорически нельзя — без ежедневного угнетения лекарством вирус снова начнет размножаться в организме человека и приобретет устойчивость к препаратам предыдущей схемы лечения.

Важно также своевременно выявлять ВИЧ. Быстрый тест можно бесплатно сделать у семейного врача, в кабинетах инфекционных заболеваний, в кабинетах «Доверие», в центрах СПИДа и т.д. Это безболезненно, требует только капли крови и 15 мин. времени. Также сейчас существует инновационный способ тестирования на ВИЧ: оральный тест. Его можно пройти, не выходя из дома. Заказать тест можно бесплатно на сайте .