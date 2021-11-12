» » В Луганской области зарегистрировано 2,2 тысячи ВИЧ-положительных лиц

В Луганской области зарегистрировано 2,2 тысячи ВИЧ-положительных лиц

Вчера, 15:31 citynews.net.ua | Напечатать

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Люди во всем мире объединяются, чтобы поддержать людей, живущих с ВИЧ, и вспомнить тех, кто потерял свою жизнь из-за этого заболевания. Это возможность еще раз напомнить себе и близким о необходимости регулярного тестирования на ВИЧ.

По оценкам ВОЗ, к концу 2020 года почти 38 млн человек в мире живут с подтвержденным диагнозом ВИЧ. В Украине их количество превышает 250 тысяч. Более 4 тысяч украинцев имеют синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).

За январь - октябрь 2021 года в Украине официально зарегистрировано 12,6 тыс. случаев ВИЧ-инфекции, 3,5 тыс. случаев СПИДа и 1,6 тыс. случаев смерти, вызванные СПИДом, среди граждан Украины и 28 случаев ВИЧ-инфекции среди иностранцев.

На 1 октября 2021 года в Луганской области зарегистрировано 2,2 тысячи ВИЧ-положительных лиц и 561 больных СПИДом, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения.

Как сообщает пресс-служба министерства охраны здоровья, в Луганской области 9 месяцев 2021 года выявлено:

  • 112 случаев ВИЧ-инфекции (16,8 на 100 тыс. населения),
  • 43 случая СПИДа (6,4 на 100 тыс. населения)
  • 26 случаев смерти от СПИДа (3,9 на 100 тыс. населения)

ВИЧ поражает иммунную систему и снижает сопротивляемость организма перед многими инфекциями, а также некоторыми типами рака. Это — хроническое заболевание, подобно многим другим и его можно контролировать, с ним можно жить полноценной жизнью: создавать семью, рожать детей, заниматься спортом, строить карьеру, стареть и выходить на пенсию — так же, как и без ВИЧ.

Единственное условие – человек с ВИЧ должен находиться под наблюдением врача и постоянно получать лечение – антиретровирусную терапию (АРТ). Антиретровирусная терапия в Украине бесплатна, безопасна и качественна. АРТ-лекарство необходимо принимать ежедневно на протяжении всей жизни. Сейчас их получают около 130 тысяч украинцев.

АРТ-препараты эффективно контролируют ВИЧ. Благодаря им невозможно вылечить ВИЧ и полностью вывести его из организма, однако регулярное применение такой терапии подавляет вирус. Его количество в крови становится настолько скудным, что он не проявляется в анализе крови. Если такой уровень сохраняется в течение шести месяцев, то от человека с ВИЧ практически невозможно инфицироваться даже половым путем. Это – принцип «U=U» или «Н=Н»: «undetectable=untransmittable», что в переводе с английского означает «не определяется = не передается».

Однако даже после достижения этого состояния прекращать терапию категорически нельзя — без ежедневного угнетения лекарством вирус снова начнет размножаться в организме человека и приобретет устойчивость к препаратам предыдущей схемы лечения.

Важно также своевременно выявлять ВИЧ. Быстрый тест можно бесплатно сделать у семейного врача, в кабинетах инфекционных заболеваний, в кабинетах «Доверие», в центрах СПИДа и т.д. Это безболезненно, требует только капли крови и 15 мин. времени. Также сейчас существует инновационный способ тестирования на ВИЧ: оральный тест. Его можно пройти, не выходя из дома. Заказать тест можно бесплатно на сайте.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 16:28

В Лисичанске на заводе РТИ женщина лишилась руки

Вчера, 15:31

В Луганской области зарегистрировано 2,2 тысячи ВИЧ-положительных лиц

Вчера, 13:04

Двое мошенников из Луганской области "заработали" 360 тысяч гривень и уголовное дело

Вчера, 12:39

Зеленский: Украина не остановит войну и не вернет временно оккупированную часть Донбасса без прямого диалога с Кремлем

Вчера, 12:13

В Луганской области лабораторно подтверждено 229 новых случаев COVID-19

Вчера, 10:03

В Донецкой области 4 обстрела за сутки

Вчера, 09:56

Главарю луганских боевиков Пасечнику вручили партийный билет «Единой Росси»

30-11-2021, 12:02

Российские боевики выпустили из артиллерии 47 снарядов по Станице Луганской - 2 раненых

30-11-2021, 11:49

В Луганской области лабораторно подтверждено 224 новых случая COVID-19

30-11-2021, 11:19

ООН: 2,9 миллиона пострадавших в результате конфликта на Донбассе людей будут нуждаться в помощи в 2022 году

29-11-2021, 19:08

Делать добро постоянно – в этом основа социального предпринимательства! – Андрис Берзинс

29-11-2021, 16:06

Российские боевики обстреливают Станицу Луганскую из артиллерии - взрывы в железнодорожном депо

Новости Украины:

29-11-2021, 12:58

В Одессе сообщили о минировании аэропорта

25-11-2021, 11:49

Чем активная акустика лучше пассивной

24-11-2021, 18:18

Что подарить близким людям?

23-11-2021, 15:03

23 ноября в Киеве ограничат вход и выход на станциях метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого»

23-11-2021, 11:28

В Одессу доставили 2 военных катера из США

22-11-2021, 10:44

МИД Украины сделало заявление о начале слушаний в Иране дела по уничтожению самолета PS752

17-11-2021, 15:12

Новая почта беспилотником доставила 16 посылок из Киева во Львов 

17-11-2021, 10:43

Топ 5 универсальных подарков сотрудникам на Новый год

16-11-2021, 18:52

В Киеве планируют увеличить плату за проезд до 12 и 22 гривень

16-11-2021, 16:05

Самые узнаваемые бренды самокатов

15-11-2021, 17:41

В акватории Днепро-Бугского лимана произошел разлив подсолнечного масла: инспекторы отобрали пробы воды

12-11-2021, 14:24

Как работает антифриз: особенности

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 

В Луганской области зарегистрировано 2,2 тысячи ВИЧ-положительных лиц » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня