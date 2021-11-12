Двое мошенников из Луганской области "заработали" 360 тысяч гривень и уголовное дело

В Луганской области двое жителей предстанут перед судом за организацию мошеннической схемы по организации концертов украинских артистов.

Полицейскими установлено, что житель Северодонецка и жительница Рубежного организовали мошенническую схему завладения средствами под видом организации концертов популярной украинской поп-группы.

Потерпевшего вводили в заблуждение, имитируя заключение договоров с концертной дирекцией группы, аренды помещений, выплаты гонораров и покрытия текущих расходов, связанных с организацией концертов в трех курортных городах Украины. Таким образом, мошенники незаконно завладели деньгами в сумме 360 000 гривен.

Обвиняемые, обладая коммуникативными способностями, убедили жертву в добросовестности своих намерений, при этом не преследовали цель выполнять обещанное.

Соучастница преступления ранее уже привлекалась к ответственности за мошенничество, еще пять обвинительных актов по аналогичным фактам рассматриваются судом.

Следователями Главного управления Национальной полиции завершено досудебное следствие по уголовному производству по факту мошенничества в крупных размерах, организованному двумя жителями Луганской области.

За противоправные действия обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.