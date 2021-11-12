Украина не остановит войну и не вернет временно оккупированную часть Донбасса без прямого диалога с Кремлем. Об этом заявил в ежегодном послании Верховной Раде президент Владимир Зеленский.

«Мы знаем, кто из европейских стран поддерживает Украину. Спасибо им. Мы знаем, кто из европейских стран делает вид, что поддерживает… Наша армия — лучшая в мире и защитит нас. Но никто, кроме нашей армии, нас не защитит. Это правда… Но мы боимся признаться сами себе: мы не остановим войну без прямых переговоров с Россией», — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что «это признали наши внешние партнеры», которые «поддерживают нас в этом». И указав на места оппозиции в Раде, добавил, что «некоторые внутренние это не признают».

«Если мы хотим вернуть Донбасс — давайте! А если не хотим, а хотим ходить и просто об этом говорить, то давайте ничего не делать», — сказал он. Президент призвал «поставить в этом вопросе точку: просто и честно».

Глава государства заверил, что Украина будет «всегда бороться за свои земли и в этой борьбе победит». Он призвал сделать это политиков и бизнесменов — «несмотря на цвет и калибр этих бизнесменов».

Напомним, во время своей предвыборной риторики Зеленский заявлял, что для прекращения войны необходимо «просто перестать стрелять». Также он намекал, что война России против Украины выгодна неким «украинским силам».

В то же время за 2,5 года своей каденции Зеленским не было сделано ничего для прекращения войны, кроме запрета на ответный огонь военным, что привело к гибели десятков украинских военнослужащих от снайперского и артиллерийского огня.

Также при Зеленском прекращен обмен удерживаемыми пленными и заложниками — после единственного обмена в 2019 году, Россия отказывается от подобного гуманитирного сотрудничества.