За 30 ноября в Луганской области лабораторно подтверждено 229 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 14 человек.

По информации Луганского областного лабораторного центра, заболевание выявлено:

Лисичанск - 25, Рубежное - 37, Северодонецк - 48, Беловодск - 6, Белокуракино - 3, Кременая - 18, Марковский район - 8, Меловое - 6, Новоайдар - 6, Новопсков - 7, Попасная – 3, Старобельский район – 11, Троицк – 20.

За все время исследований в Луганской области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 57301 заболевших.

Выздоровели – 50 315 (за последние сутки – 375), лечатся – 4 987 (564 – стационарно, 4 423 – амбулаторно).

Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 396 (при пороговом уровне – 75), уровень госпитализации – 42,8 (при пороговом уровне – 60).

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли две 84-летние и 85-летняя женщины из Лисичанска; две 69-летние и 77-летняя женщины из Рубежного; 69-летний мужчина из Белокуракино; 81-летний мужчина из Марковского района; 74-летняя женщина из Меловского района; 64-летний мужчина из Станицы Луганской; 71-летняя, 74-летняя, 82-летняя женщины и 64-летний мужчина из Старобельского района.

Всего с начала пандемии в Луганской области от этой болезни умерло 1 999 человек.

По данным Министерства здравоохранения, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 11 960 новых случаев COVID-19, умерли от осложнений - 557 человек.