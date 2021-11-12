В Донецкой области 4 обстрела за сутки

30 ноября в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Нью-Йорка российские террористы открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Южного боевики дважды обстреливали позиции ВСУ используя минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В районе поселка Шумы российские наемники вели обстрел позиций украинских военных из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.