Главарю луганских боевиков Пасечнику вручили партийный билет «Единой Росси»

30 ноября, сто жителей неподконтрольной Украине части Донбасса получили партийные билеты «Единой России».

В министерстве иностранных дел Украины заявили, что раздача партийных билетов «Единой России» не компенсирует жителям Донбасса последствий российской оккупации.

В Луганске получил партийный билет «Единой России» глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник. Партбилет вручил ему депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий во время мероприятия в Луганске, передает сепаратистский ресурс «ЛИЦ».

Кроме Пасечника, партбилеты получили «представители молодежи, общественности, казачества, работники учреждений образования», а также главы «администраций» городов и районов при группировке «ЛНР».

Пасечник тут же был приглашен на съезд партии.

«Он как член партии уже приглашен на съезд «Единой России», который пройдет 4 декабря в городе Москве», — заявил Водолацкий.

В МИД напомнили, что Украина неоднократно заявляла о непризнании российских паспортов, навязанных украинцам на временно оккупированных территориях, а ведение политической агитации, открытие ячеек российских политических партий и организация РФ выборов на оккупированной части Донбасса противоречат ее обязательствам в рамках Минских договоренностей и Нормандского формата, грубо нарушает украинское законодательство и нормы международного права.

Также в МИД считают, что «Единая Россия» спасает падение рейтингов «на фоне катастрофической эпидемической ситуации и тотального ограничения прав и свобод людей в России за счет привлечения в свои ряды жителей порабощенных украинских территорий».