В Луганской области лабораторно подтверждено 224 новых случая COVID-19 за 29 ноября. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло восемь человек.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск – 33, Рубежное – 24, Северодонецк – 33, Беловодск – 3, Белокуракино – 8, Кременная – 13, Марковский район – 8, Меловое – 13, Новоайдар – 4, Новопсков – 13, Попасная – 3, Старобельский район – 11, Троицк – 6.

С начала пандемии в Луганской области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 57072 заболевших.

Выздоровели – 49 940 (за последние сутки – 609), лечатся – 5 147 (577 – стационарно, 4 570 – амбулаторно).

Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 410 (при пороговом уровне – 75), уровень госпитализации – 42,8 (при пороговом уровне – 60).

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 34-женщина и 45-летний мужчина из Лисичанска; 58-летняя женщина и 62-летний мужчина из Рубежного; 73-летняя женщина и 52-летний мужчина из Северодонецка; 67-летний мужчина из Новопсковского района; 62-летняя женщина из Старобельского района.

Всего с начала пандемии в Луганской области от этой болезни умерло 1 985 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, в Украине за сутки выявлено 10 554 новых случая коронавируса; умерли – 561; выздоровели - 25 318 человек.

Всего с начала пандемии в Украине подтверждено 3 438 381 случаев COVID-19, из них 85 975 летальных, 2 946 032 человека выздоровели.