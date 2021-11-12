ООН: 2,9 миллиона пострадавших в результате конфликта на Донбассе людей будут нуждаться в помощи в 2022 году

Координаторка системы ООН, Координаторка по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани сегодня представляет План гуманитарного реагирования на 2022 год для облегчения страданий 2,9 миллиона человек, страдающих в результате конфликта на востоке Украины. Для реализации Плана необходимо 190 миллионов долларов США для обеспечения гуманитарной помощи и социально-правовой защиты наиболее уязвимых людей в 2022 году.

«В десятый раз с начала пандемии я посетила пострадавшие в результате конфликта районы Донецкой и Луганской областей, — рассказывает Оснат Лубрани. — Я собственными глазами увидела, что потребности людей постепенно увеличиваются из-за периодических обострений боевых действий, COVID-19 и связанных ограничений. Частичное прекращение пересечения через «линию разграничения», которая разделила громады и отрезала людей от услуг и социальных выплат, имело сокрушительные последствия для миллионов и продолжает увеличивать уязвимость сотен тысяч человек».

«Люди, с которыми я встречаюсь, их рассказы и страдания еще раз подтверждают важность нашей работы, — продолжает госпожа Лубрани. — Пока мирное урегулирование, к сожалению, остается недостижимой мечтой, а эпидемия COVID-19, вероятно, продолжится и в 2022 году, гражданам Украины с обеих сторон «линии разграничения» нужна наша поддержка. Уже в седьмой раз мы представляем План помощи людям, пострадавшим в результате конфликта на востоке Украины».

По оценкам, в 2022 году в гуманитарной поддержке будут нуждаться 2,9 миллиона человек. В Плане гуманитарного реагирования, всестороннем плане первоочередных мер, представлено, как гуманитарные организации планируют оказать помощь 1,8 миллиона наиболее незащищенных. В Плане представлены разные направления помощи: образование, обеспечение пищевыми продуктами, здравоохранение, социально-правовая защита, обеспечение жильем, услугами водоснабжения, санитарии и гигиены. Он будет дополнять усилия правительства Украины и по возможности обеспечивать передачу таких услуг местным предоставлятелям помощи.

«Вы когда-то жили без надежды? Когда мир вокруг вас рушится? Во всех смыслах. Когда ты не знаешь, кто ты, и не понимаешь, кем будешь? И будешь ли вообще...»

«Для презентации нового Плана гуманитарного реагирования мы подготовили короткометражный фильм о молодежи, живущей в постоянной опасности, — добавляет Игнасио Леон Гарсия, руководитель Управления ООН по координации гуманитарных дел. — И эта цитата из фильма передает то, что многие пострадавшие люди испытывают каждый день. Безнадежность. Страх. Пустота. Они не просят помощи, но она им очень нужна».

«Еще раз хочу поблагодарить наших доноров за их великодушную поддержку и доверие. Вклады, которые мы получаем, критически важны для того, чтобы мы могли продолжать работу по спасению людей. Мы надеемся на продолжение поддержки и призываем всех присоединиться к нам. Вместе мы можем изменить ситуацию и помочь восстановить надежду», — заключает Оснат Лубрани.

Организация Объединенных Наций и гуманитарные партнеры работают на востоке Украины с 2014 года и за этот период оказали поддержку общей стоимостью более 1,3 миллиарда долларов США. Благодаря щедрым вкладам наших доноров гуманитарные организации ежегодно оказывают помощь более чем одному миллиону человек с обеих сторон «линии разграничения». Количество людей, получивших помощь и услуги социально-правовой защиты за первые 9 месяцев 2021 года, уже превысило 1,5 миллиона, это самый высокий показатель с 2017 года.

Фото: Александр Ратушняк