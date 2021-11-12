Делать добро постоянно – в этом основа социального предпринимательства! – Андрис Берзинс

Имя латыша Андриса Берзинса, директора Латвийской ассоциации Самаритян, хорошо известно в Украине – среди людей, посвятивших себя благотворительности и волонтерству.

Украинские НПО строят свою работу по наработанным на Западе схемам. И здесь очень ценен опыт бывших республик СССР, попавших в Евросоюз. В том числе Латвии.

Латвийская Ассоциация Самаритян является самой известной НПО страны, самаритяне оказывают практически все социальные услуги: медицинские, направленные на уход за стариками, детьми, на реабилитацию инвалидов.

Андрис Берзинс сам себя называет «динозавром социального предпринимательства в Латвии», ведь он занялся общественной работой тридцать лет назад, сразу после получения Латвией независимости. Господин Берзинс полгода курировал проект с НПО Украины, посвященный социальному предпринимательству. Тема: «Как общественные организации могут предоставлять социальные услуги за бюджетные средства».

Что же это такое, социальное предпринимательство?

Если коротко, то государство берет на себя ответственность за больных, неимущих, пожилых. Но часто не в силах обеспечить должное качество социальных услуг. И тогда общество самоорганизовывается, вступает в конкуренцию с государственными и коммерческими структурами и начинает создавать собственные службы: по уходу за детьми с задержками развития, по транспортировке больных и так далее.

А нюансы этой работы мы узнаем из интервью с нашим героем.

– В Европе и во всем мире это нормальный жизненный принцип, когда само общество изъявляет желание участвовать в социальных услугах. От такого подхода всегда больше пользы, и экономически более выгодно, когда это не просто работа, когда есть чувство миссии – делать добро.

В Латвии Ассоциация самаритян работает более тридцати лет, создано за это время около тридцати социальных услуг. Часть нашей деятельности – точечная: это всевозможные акции, благотворительность, сбор пожертвований. Вторая часть – стратегическая работа: мы уверены, что видим свою социальную цель, знаем, как добиться результата и нужно, чтобы работа не прерывалась, не ограничивалась разовыми акциями, чтобы получилось делать добро постоянно – в этом основа социального предпринимательства. Мы обслуживаем несколько пансионатов, и групповые квартиры, и приюты для бездомных, и кризисные центры для детей…

– То есть вы мониторите общественные потребности и подключаетесь там, где необходима помощь?

– Откликаемся на зов общества. Если мы понимаем, что существует проблема, мы и свои ресурсы подключаем, и требуем внимания государства.

Это лучше рассказывать на примерах. Вот лет шесть назад мы концептуально изменили уход на дому в Латвии. Такого не было еще в мире, и сейчас уже наш опыт перенимают и немцы, и французы. И говорят: «А мы не знали, что так можно!»

Или уход за стариками. Вы наверняка знаете, что раньше «дома престарелых» были заведениями полуказарменного типа. А можно ли по-другому? И в этом году в Риге мы открыли пансионат четвертого поколения. Доказали обществу, что уход за нуждающимися может проходить в семейной обстановке. И когда люди понимают, что так можно, так правильно, это означает и перемены в жизни общества!

Привычно было, что «дом престарелых» напоминает больницу: с большими палатами, общим душем и туалетом, подъемом в восемь утра, отбоем, расписанием приема пищи.

А в пансионате семейного типа у каждого жильца своя комната, причем автономная, с санузлом. И ты можешь сам решать – проводить больше времени наедине или включаться в общие мероприятия. Тебе всегда поможет социальный работник. Он живет постоянно, как дочка в семье, с группой из двенадцати человек. Люди вместе и газеты читают, и в карты играют, и ходят на прогулку – но, если ты привык вставать в десять утра, никто тебя не будет будить по звонку. Мысль такая: живешь как дома, не ты подстраиваешься под общие правила, а правила под тебя, под твои привычки.

– Сколько стоит месячное содержание в пансионате?

– Содержание обходится в тысячу евро. Мы понимаем, что в Украине другие цены, но для нас это не очень дорого. Латвия развивается, наши зарплаты растут, будут расти и цены на эти услуги.

На уровне правительства Латвии уже принято решение, будут создавать пансионаты семейного типа на местах, шестнадцать громад подхватили идею, проект поддержат европейские фонды. Вот этот пример мне нравится: люди увидели, как это хорошо, вдохновились и теперь, пользуясь нашим опытом, сами взялись за дело. Может у них даже лучше выйдет.

– Вы упомянули групповые квартиры, что это такое?

– Это услуга для людей с задержками развития. В советское время дети с умственной отсталостью жили в больших интернатах, естественно, там трудно осуществлять достойный уход. Мы стали селить подростков в небольших локациях, у нас на обслуживании сейчас две групповые квартиры. Это своеобразные места адаптации, подростки учатся жить самостоятельно – конечно, под присмотром взрослых: привыкнуть к распорядку дня, научиться готовить, научиться за собой ухаживать. Просто научиться повседневным вещам.

Занимаемся этим с 2012 года, и вот у меня уже есть тридцать «абитуриентов» - молодые люди живут самостоятельно, зарабатывают на жизнь. С ними работают семейные ассистенты. Эти люди время от времени, по необходимости, общаются с «выпускниками групповых квартир», узнают возможные потребности или проблемы, помогают их решать.

А в больших интернатах Латвии все еще живет более трех тысяч таких детей и подростков – то есть, процесс постоянный, он может завершиться, когда со всеми нуждающимися смогут работать индивидуально. Да, не все смогут жить в обществе, но бОльшая часть сможет, это вопрос помощи и контроля.

– Вы упомянули, что концептуально изменили уход на дому в Латвии. Я от украинских волонтеров слышал, что у вас есть «дома помощи на колесах». Это о них?

– Да. За программу «Поддержка самаритянина на дому» мы получили Приз европейских социальных инноваций. За то, что изменили принципы ухода за стариками в сельской местности.

Идея родилась в 2014 году, когда я гостил у моей бабушки. Мы всей семьей ездили к ней каждые выходные: стирали, мыли полы, заносили дрова. Я думаю и в Украине есть много глухих сел, где туалет за углом, вода - в колодце. То есть, ситуация не уникальная, не одна моя бабушка так живет, в Латвии много таких хуторов, где и с электричеством перебои, и с колодцем стрик не может уже справиться, набрать воды, подогреть ее.

Что было делать? Мы решили все услуги социального центра поставить на колеса. В небольшом автобусе есть свой генератор, и триста литров воды для канализации, и кухня, и парикмахерское кресло, и лекарства, и душ, туалет, стиральная машина.

Уход комбинированный – наш социальный центр на колесах приезжает два раза месяц, а местные громады осуществляют постоянный уход, привозят продукты. Кстати, «клиент» может вызвать мобильную бригаду просто нажав на кнопку специального устройства.

В городах, в Риге это привычно – уход семь дней в неделю. Но вот мы уже практикуем это в сельской местности. В 2014 году в наших ста двадцати громадах только в двадцати осуществлялся домашний уход. Сегодня можно говорить о стопроцентном результате. Не только самаритяне этим занимаются, но наши семь бусов покрывают более половины Латвии.

Мобильная бригада самаритян

Вот это пример социального предпринимательства. Сначала мы все рассчитали, составили бюджет в мельчайших подробностях, начали деятельность на средства благотворительных фондов. Когда поняли, что получается, предложили эту услугу громадам и теперь ее оплачивают на местах. И что важно – мы не привязаны к конкретным районам Латвии, имеем возможность оказывать помощь и за границами громад, которые заказывают услуги.

– Я знаю, что в Латвии принят Закон о социальных предприятиях. Что этот закон дает, льготы?

– Льготы могут давать местные самоуправления, в основном, это возможность аренды помещений без закупочной процедуры. Появилась возможность законно задействовать добровольцев – есть такой бонус.

Но проще сказать, никаких существенных бонусов нет. Социальные предприятия участвуют в рыночной экономике наравне с другими субъектами. Однако громады осознают, что выгоднее работать с соцпредприятиями, а не с коммерческими структурами. Результат лучше, когда интерес не только в получении прибыли, но и в улучшении общества. Таких громад немного, но у нас уже закупают услуги: технические, по стирке, по уборке листьев в общественных местах – парках, скверах.

Самоуправления могут оказывать эти же услуги, они также участвуют в тендерах.

– И кто же работает на уборке листьев в парках?

– Это зарегистрированные предприятия. Сфера деятельности - от уборки до кафе, где работают ребята с задержками развития (знаю, что такие кафе есть и в Украине). И шьют, и стирают, и листья убирают – имеют небольшие бонусы в закупочных процедурах. Это предприятия социальной интеграции, как раз в них трудятся жильцы групповых квартир.

Простая работа, но она дает возможность привыкнуть к обычной жизни: обязательно вставать в восемь утра, позавтракать, идти на работу. Не всегда сразу все получается, бывают сбои, но терпим, воспитываем. В коммерческом предприятии парня бы выгнали, если бы он пару раз «прогулял», а мы – учим. Привычку прививаем.

– Благотворительность в Латвии – как бы вы охарактеризовали ее состояние?

– У нас еще осталась инерция от социализма: мы, бывает, ждем: что скажет государство? Но, в основном, люди поняли, что их повседневный долг – улучшать жизнь общества. Граждане Латвии привыкают, что нужно постоянно заботиться о тех, кому тяжело. Как и во всех развитых странах у нас действуют продовольственные банки, где на постоянной основе собирают продукты для нуждающихся.

И в праздники люди охотно сбрасываются, чтобы сделать приятное близким.

У нас недавно отмечали День независимости, мы около тысячи продовольственных пакетов развезли. Процедура простая: люди привозят к нам в центр продукты, кто что захочет, мы их сортируем, придаем пакетам праздничный вид, чтобы чувствовалось личное отношение, подписываем открытку и раздаем малоимущим, старикам.

Продовольственный набор

– В волонтерстве задействована молодежь? Как привлекаете?

– Молодых добровольцев очень много. Мотивы разные. Есть ребята, которые себя проверяют: смогут ли они работать в социальной сфере, в медицине, хотят ли связать с подобной деятельностью будущее? Участие в волонтерских проектах дает возможность ответить на эти вопросы.

Как привлекаем? И в школах, и профессиональных училищах есть социальные педагоги, которые объясняют, насколько важно помогать близким, и предлагают конкретные дела.

И еще – многие латыши поступают в вузы за границей. И там ценится, когда есть рекомендации, что человек был волонтером.

Месяц назад мы сделали объявление: нужны добровольцы для работы в отделениях с Ковид-19. Сто молодых людей откликнулось, работают, помогают, проверяют себя в критической ситуации. Но даже если парень или девушка просто отвезли пакет с продуктами старику, они сразу понимают, что делать добро – это правильно, это хорошо, это приятно.

– А Союз самаритян работает с бывшими преступниками, людьми, побывавшими в заключении?

– Мы – нет, но я знаю людей, которые открыли столярную мастерскую для освободившихся. Проект сделали сами бывшие заключенные и капеллан, который работает в тюрьме. Подобных предприятий много, но это самая правильная форма, когда социальное предприятие организовывают те, кто сам имеет тюремный опыт – к своим больше доверия.

И, кстати, есть практика – предприятия для «особенных детей» создают родители тех, кто страдает болезнью Дауна, аутизмом. И все получается – родители решают, как помочь своим детям и затем выходит оказать помощь детям с похожими проблемами.

– А экология?

– Начинается борьба против пластиковых пакетов, основой загрязнения окружающей среды. Открываются магазинчики, где, скажем, крупы только на развес продают, без пластика.

В Европе работает организация Food Wastе, цель – помешать уничтожению продуктов. Ведь не секрет: не успевают продать продукты, потом их утилизируют в огромном количестве. Так вот, создана интернет-платформа, где сосредоточена информация: магазин сообщает, что в конце дня осталось столько-то продуктов, которым подходит срок годности. Их продают со значительной скидкой. В Латвии также появились такие объявления.

Есть предприятие «Свежо!» Овощи поступают от производителя прямо на стол, без посредников. То есть, можно заказать капусту, которая сейчас еще растет на грядке. Есть люди, которые хотят быть уверены, что потребляют самое свежее, что купленная ими капуста две недели не пролежала в холодильнике.

Знаю общественников, которые автомобильные покрышки в реках собирали, перерабатывали резину и на полученные средства снова занимались очисткой рек, вкладывали в экологию.

И каждый год проводим разовые акции, чистим пляжи, леса от мусора, бутылок. У нас, кстати, довольно чисто (смеется), двадцать лет эти акции проходят. Раньше было кошмарно, а сейчас уже и собирать особо нечего – мышление людей поменялось.

– Влияет ли создание социальных предприятий на региональную экономику?

– Разумеется. Каждое новое рабочее место влияет на экономику. Не все хотят работать в органах местного самоуправления, в органах власти. И если появляется выбор работы, причем в отдаленных районах – это очень хорошо. Тем больше у человека мотивации остаться, а не уехать на заработки в столицу или в более развитые страны Евросоюза.

– Вы были ментором на онлайн-тренинге, о социальном предпринимательстве рассказывали украинским коллегам. Расскажите об Украине!

– В Украине действуют отделения Союза самаритян: в Киеве, в Полтаве.

А так - меня приглашают по обмену опыту. Знакомимся на конференциях, не теряем контакты, и если украинские общественники хотят что-то конкретное сделать – я с радостью помогаю. Знакомим людей, которые горят работой с нашими западными друзьями и партнерами, у них начинаются совместные проекты.

Андрис Берзинс с киевскими самаритянами

Лет двадцать знакомы с Яниной Левковской из киевского отделения Союза самаритян, каждый год встречаемся вживую и, если моя помощь необходима, она знает куда обратиться. В ноябре самаритяне открыли в Киеве дневной центр по уходу за детьми – на лучшем мировом уровне, посмотрел фотографии, порадовался.

В Украине есть достаточно фантастически мотивированных людей. Главное, что они понимают: акции – это хорошо, но нужно стремиться работать на долгосрочной основе, приучать власть к стратегическому сотрудничеству. Только так можно изменить масштаб социального влияния!

Беседовал Ярослав ГРЕБЕНЮК