» » Гуманитарная миссия «Пролиска»  запустила социальный автобус из Золотое-4

Гуманитарная миссия «Пролиска»  запустила социальный автобус из Золотое-4

Вчера, 13:55 citynews.net.ua | Напечатать

Как сообщил Евгений Каплин, гуманитарная миссия «Пролиска» при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF) Управління ООН з координації гуманітарних справ / OCHA Ukraine запустила социальный автобус из населенного пункта Хутор Вольны (Золотое-4).

Это один из самых сложных населеных пунктов в Луганской и Донецкой областях в плане безопасности, для запуска маршрута из которого понадобились многочисленные переговоры.

Регулярного транспорта для мирных жителей здесь не было очень много лет.

Это уже 56 гуманитарный маршрут, который запущен при помощи международных организаций и благотворительных фондов для жителей Луганской и Донецкой областей. пострадавших от российской агресии.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 19:08

Делать добро постоянно – в этом основа социального предпринимательства! – Андрис Берзинс

Вчера, 16:06

Российские боевики обстреливают Станицу Луганскую из артиллерии - взрывы в железнодорожном депо

Вчера, 13:55

Гуманитарная миссия «Пролиска»  запустила социальный автобус из Золотое-4

Вчера, 10:04

В Луганской области налоговая выявила аферу с накладными на 31 млн гривень

Вчера, 09:42

За сутки в Луганской области выявили 25 заболевших COVID-19, но карантин областная власть не смягчает

Вчера, 09:31

За сутки на Донбассе один обстрел из минометов

26-11-2021, 15:14

Зеленский: Россия хочет привлечь Ахметова к госперевороту

26-11-2021, 11:15

Луганский аграрный университет присоединяют к ВНУ имени Даля

26-11-2021, 10:50

В Луганской области задержали «торговца местом в очереди» на границе с РФ

26-11-2021, 10:44

С 1 декабря 2021 года в Луганской области начинает действовать запрет на отлов раков - штраф 3 332 грн

26-11-2021, 10:19

В Луганской области 182 заболевших COVID-19 за сутки

26-11-2021, 10:12

Российские боевики обстреляли Попасную, Катериновку и Новотошковское

Новости Украины:

Вчера, 12:58

В Одессе сообщили о минировании аэропорта

25-11-2021, 11:49

Чем активная акустика лучше пассивной

24-11-2021, 18:18

Что подарить близким людям?

23-11-2021, 15:03

23 ноября в Киеве ограничат вход и выход на станциях метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого»

23-11-2021, 11:28

В Одессу доставили 2 военных катера из США

22-11-2021, 10:44

МИД Украины сделало заявление о начале слушаний в Иране дела по уничтожению самолета PS752

17-11-2021, 15:12

Новая почта беспилотником доставила 16 посылок из Киева во Львов 

17-11-2021, 10:43

Топ 5 универсальных подарков сотрудникам на Новый год

16-11-2021, 18:52

В Киеве планируют увеличить плату за проезд до 12 и 22 гривень

16-11-2021, 16:05

Самые узнаваемые бренды самокатов

15-11-2021, 17:41

В акватории Днепро-Бугского лимана произошел разлив подсолнечного масла: инспекторы отобрали пробы воды

12-11-2021, 14:24

Как работает антифриз: особенности

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 

Гуманитарная миссия «Пролиска»  запустила социальный автобус из Золотое-4 » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня