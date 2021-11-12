Гуманитарная миссия «Пролиска»  запустила социальный автобус из Золотое-4

Как сообщил Евгений Каплин, гуманитарная миссия «Пролиска» при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF) Управління ООН з координації гуманітарних справ / OCHA Ukraine запустила социальный автобус из населенного пункта Хутор Вольны (Золотое-4).

Это один из самых сложных населеных пунктов в Луганской и Донецкой областях в плане безопасности, для запуска маршрута из которого понадобились многочисленные переговоры.

Регулярного транспорта для мирных жителей здесь не было очень много лет.

Это уже 56 гуманитарный маршрут, который запущен при помощи международных организаций и благотворительных фондов для жителей Луганской и Донецкой областей. пострадавших от российской агресии.