» » В Луганской области налоговая выявила аферу с накладными на 31 млн гривень

В Луганской области налоговая выявила аферу с накладными на 31 млн гривень

Вчера, 10:04 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области специалистами отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем совместно с Луганской областной прокуратурой выявлне афера на сумму более 21 млн гривень.

Как сообщил заместитель начальника Главного управления ГНС в Луганской области Игорь Ткачев, должностные лица предприятия, регистрируя налоговые накладные без фактического осуществления хозяйственных операций, скрепляя их электронной цифровой подписью, внесли заведомо ложные данные – выписали, подписали и зарегистрировали в ЕРНН налоговые накладные на товары/услуги, которые не производились этим предприятием на общую сумму 31 млн гривен.

По материалам отдела Луганской областной прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения и начато уголовное производство, квалифицируемое по ч.2 ст. 366 УК Украины.



Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 19:08

Делать добро постоянно – в этом основа социального предпринимательства! – Андрис Берзинс

Вчера, 16:06

Российские боевики обстреливают Станицу Луганскую из артиллерии - взрывы в железнодорожном депо

Вчера, 13:55

Гуманитарная миссия «Пролиска»  запустила социальный автобус из Золотое-4

Вчера, 10:04

В Луганской области налоговая выявила аферу с накладными на 31 млн гривень

Вчера, 09:42

За сутки в Луганской области выявили 25 заболевших COVID-19, но карантин областная власть не смягчает

Вчера, 09:31

За сутки на Донбассе один обстрел из минометов

26-11-2021, 15:14

Зеленский: Россия хочет привлечь Ахметова к госперевороту

26-11-2021, 11:15

Луганский аграрный университет присоединяют к ВНУ имени Даля

26-11-2021, 10:50

В Луганской области задержали «торговца местом в очереди» на границе с РФ

26-11-2021, 10:44

С 1 декабря 2021 года в Луганской области начинает действовать запрет на отлов раков - штраф 3 332 грн

26-11-2021, 10:19

В Луганской области 182 заболевших COVID-19 за сутки

26-11-2021, 10:12

Российские боевики обстреляли Попасную, Катериновку и Новотошковское

Новости Украины:

Вчера, 12:58

В Одессе сообщили о минировании аэропорта

25-11-2021, 11:49

Чем активная акустика лучше пассивной

24-11-2021, 18:18

Что подарить близким людям?

23-11-2021, 15:03

23 ноября в Киеве ограничат вход и выход на станциях метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого»

23-11-2021, 11:28

В Одессу доставили 2 военных катера из США

22-11-2021, 10:44

МИД Украины сделало заявление о начале слушаний в Иране дела по уничтожению самолета PS752

17-11-2021, 15:12

Новая почта беспилотником доставила 16 посылок из Киева во Львов 

17-11-2021, 10:43

Топ 5 универсальных подарков сотрудникам на Новый год

16-11-2021, 18:52

В Киеве планируют увеличить плату за проезд до 12 и 22 гривень

16-11-2021, 16:05

Самые узнаваемые бренды самокатов

15-11-2021, 17:41

В акватории Днепро-Бугского лимана произошел разлив подсолнечного масла: инспекторы отобрали пробы воды

12-11-2021, 14:24

Как работает антифриз: особенности

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 



^Наверх

 

В Луганской области налоговая выявила аферу с накладными на 31 млн гривень » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня