В Луганской области налоговая выявила аферу с накладными на 31 млн гривень

В Луганской области специалистами отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем совместно с Луганской областной прокуратурой выявлне афера на сумму более 21 млн гривень.

Как сообщил заместитель начальника Главного управления ГНС в Луганской области Игорь Ткачев, должностные лица предприятия, регистрируя налоговые накладные без фактического осуществления хозяйственных операций, скрепляя их электронной цифровой подписью, внесли заведомо ложные данные – выписали, подписали и зарегистрировали в ЕРНН налоговые накладные на товары/услуги, которые не производились этим предприятием на общую сумму 31 млн гривен.

По материалам отдела Луганской областной прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения и начато уголовное производство, квалифицируемое по ч.2 ст. 366 УК Украины.



