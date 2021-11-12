За сутки в Луганской области выявили 25 заболевших COVID-19, но карантин областная власть не смягчает

В Луганской области на выходных выявлено всего 53 новых случая COVID-19 - 28 заболевших в субботу и 25 - в воскресенье. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 11 человек.

Низкое количество выявления новых случаев коронавируса обусловлено выходными днями, когда лаборатории проводят анализы только в экстренных случаях.

Эпидемиологические показатели в Луганской области уже третью неделю подряд соответствуют «желтому» уровню карантина, но областная власть пока не хочет смягчать карантинные ограничения для сохранения высокого уровня вакцинации населения.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 56848 заболевших COVID-19. От осложнений умерли 1977 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 5 804 больных COVID-19, госпитализировали с коронавирусом или подозрением на него 2 082 человека, умерли 297 пациентов, выздоровели 10 477 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего случаев новых случаев коронавируса зафиксировали в Днепропетровской - 473 и Донецкой - 457 областях, а также в Киеве - 431.

Летальных случаев за последние сутки больше всего зарегистрировали в Киеве - 45, Днепропетровской - 43 и Запорожской - 35 областях.