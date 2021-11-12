За сутки на Донбассе один обстрел из минометов

28 ноября зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Российские боевики обстреляли поселок Южное в Донецкой области из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Сегодня, по состоянию на 7 часов утра, 29 ноября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В районе Светлодарска российские боевики обстреливали позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские военные открывали ответный огонь не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.