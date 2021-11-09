Зеленский: Россия хочет привлечь Ахметова к госперевороту

Президент Владимир Зеленский заявил, что у в распоряжении украинской власти есть аудиозаписи, на которых представители России обсуждают привлечение олигарха Рината Ахметова к госперевороту в Украине.

«Мы получили информацию, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот. Интересная же информация? Интересная. 1–2 декабря», — заявил он.

«У нас есть не только агентурная информация. У нас есть звуковая информация, на которой представители Украины, скажем так, обсуждают с представителями России, скажем так, участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине. Что будет привлечен миллиард долларов и так далее», — сказал Зеленский во время пресс-марафона.

По словам Зеленского, это операция и Ахметова «втягивают в войну против государства Украина». Он уточнил, что считает, что окружение Ахметова «втягивает его в эту войну».

«Считаю, что он начал ее. Считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, которого избрал народ Украины», — подчеркнул глава государства.

Он пригласил Ахметова на Банковую «послушать ту информацию, которой можно поделиться» или «к соответсвующим органам».