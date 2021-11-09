Луганский аграрный университет присоединяют к ВНУ имени Даля

Кабинет министров принял решение о реорганизации Луганского национального аграрного университета. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1498-р от 24 ноября.

Согласно решению, Кабинет Министров Украины одобрил реорганизацию Луганского национального аграрного университета путем

присоединения его к Восточноукраинскому национальному университету имени Владимира Даля. А также назначил СНУ им Даля правопреемником аграрного университета.

Студенты, которые обучались в Луганском аграрном университете продолжат обучение в Восточноукраинском национальном университете и Университете местного хозяйства по выбранным специальностям и с государственным финансированием.

Напомним, после оккупации Луганска российскими террористами Министерство аграрной политики и продовольствия Украины решает до завершения российско-украинского вооруженного конфликта в Луганской области перевести Луганский аграрный университет на новую базу — Харьковского национального технического университета сельского хозяйства имени Петра Василенко.

20 августа 2018 года Министерством образования и науки Украины было принято решение о возвращении Луганского национального аграрного университета в Луганскую и Донецкую области.

Администрацией университета были выделены основные точки дислокации университета, этими точками стали обособленные структурные подразделения ЛНАУ в Луганской и Донецкой областях - в Константиновке, Славянске, Старобельске.