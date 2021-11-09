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В Луганской области задержали «торговца местом в очереди» на границе с РФ

Вчера, 10:50 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области правоохранители задержали мужчину, который пытался построить свой «бизнес», наживаясь на людях в очереди перед пунктом пропуска «Меловое».

Правоохранители задержали в порядке статьи 208 УПК Украины 31-летнего жителя Луганской области, который предлагал пограничнику взятку за содействие ему в организации беспрепятственного и внеочередного пропуска лиц и транспортных средств через пограничный пункт пропуска «Меловое».

По предварительной информации установлено, что задержанный организовал схему получения денег от граждан, предоставляя им «услугу» во внеочередном и беспрепятственном пересечении государственной границы как пешком, так и на автотранспорте. В свою схему заработка мужчина пытался втянуть пограничника Луганского отряда, о чем тот доложил начальству установленным порядком.

Предприимчивого злоумышленника задержали после передачи им пограничнику 6500 грн неправомерной выгоды. Во время проведения обыска у задержанного было обнаружено и изъято почти 15 тыс. грн и более 200 тыс. рублей РФ.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет.


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В Луганской области задержали «торговца местом в очереди» на границе с РФ » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня