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С 1 декабря 2021 года в Луганской области начинает действовать запрет на отлов раков - штраф 3 332 грн

Вчера, 10:44 citynews.net.ua | Напечатать

С 1 декабря 2021 года по 30 июня 2022 года в Луганской области будет действовать запрет на отлов речных раков. Запрет установлен с целью усиления охраны, сохранения запасов и создания благоприятных условий для природного воспроизводства популяции этого вида водных биоресурсов, и утвержден приказом Управления Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства в Луганской области от 24 ноября 2021 № 266/ед.

Как сообщили в Госэкоинспекции Луганской области, ловля раков в запрещенный период является нарушением природоохранного законодательства, в результате которого предусмотрена административная ответственность (штраф от 340 до 680 грн). Кроме того, нарушителю придется уплатить ущерб в размере 3 332 грн за каждого незаконно выловленного рака.

После окончания запрета остаются определенные ограничения на отлов этих биоресурсов. Так, одному лицу в сутки разрешается поймать не более 30 экземпляров раков на водоемах общего пользования и не более 50 экземпляров на водоемах, где внедрено платное рыболовство. Кроме этого, запрещается отлов этих речных жителей в темное время суток (позднее часа от заката и раньше часа до его восхода) с применением подсветки.

Также, в соответствии с Правилами любительского и спортивного рыболовства, минимальный размер выловленного рака должен быть не менее 10 см.

Если Вы заметили нарушение Правил рыболовства или Порядка приобретения или сбыта водных биоресурсов, просим безотлагательно сообщать Государственную экологическую инспекцию в Луганской области.

Справочная информация:

Речные раки живут от 15 до 20 лет. Половозрелыми они становятся на третьем году жизни, при достижении длины 7-8 см. Спаривание происходит при температуре воды ниже 10°C. Плодотворность раков зависит от их возраста и размера. В среднем одна самка рака может принести потомство в 300-400 экз. Через две-три недели после оплодотворения самка откладывает икру под брюшко для последующего вынашивания, которое длится около семи месяцев. Обычно выход молодежи происходит в конце мая – начале июня, когда температура воды достигает 21-23°C.


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С 1 декабря 2021 года в Луганской области начинает действовать запрет на отлов раков - штраф 3 332 грн » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня