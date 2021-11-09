В Луганской области 182 заболевших COVID-19 за сутки

За 25 ноября в Луганской области лабораторно подтверждено 182 новых случая COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 4 человека.

Днем ранее наибольшее количество заболевших было выявлено в городах Северодонецк и Лисичанск, а также Сватовском и Старобельском районах.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 56592 заболевших COVID-19. Умерли от осложнений 1955 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявили 15 936 случаев коронавируса и 608 смертей от осложнений, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 3 208 человек, выздоровели 24 569 человек.

По данным Министерства охраны здоровья больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Киеве - 1438, Запорожской - 1075, Днепропетровской - 1022, Донецкой - 970 и Полтавской - 953 областях.