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Российские боевики обстреляли Попасную, Катериновку и Новотошковское

Вчера, 10:12 citynews.net.ua | Напечатать

25 ноября в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Луганской области российские террористы дважды обстреляли позиции ВСУ в районе Новотошковского  из станковых противотанковых и автоматических гранатометов.
Позиции ВСУ в районе Катериновки попали под обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Попасную и Новоалександровку российские боевики  обстреливали из гранатометов разных систем.

В Донецкой области район поселка Луганское российские наемники трижды обстреляли из гранатометов разных систем.

В направлении Авдеевки боевики совершили два обстрела, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм.

Возле Лебединского российские русские наемники  обстреливали украинских военных из минометов калибра 120 мм.

В районе Южного зафиксирован обстрел из стрелкового оружия.

Поселок Красногоровка был обстрелян из минометов калибра 82 мм.

В районе Светлодарска обстрел производился из станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов нет.


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