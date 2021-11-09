Российские боевики обстреляли Попасную, Катериновку и Новотошковское

Российские боевики обстреляли Попасную, Катериновку и НовотошковскоеВчера, 10:12
25 ноября в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В Луганской области российские террористы дважды обстреляли позиции ВСУ в районе Новотошковского из станковых противотанковых и автоматических гранатометов.
Позиции ВСУ в районе Катериновки попали под обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Попасную и Новоалександровку российские боевики обстреливали из гранатометов разных систем.
В Донецкой области район поселка Луганское российские наемники трижды обстреляли из гранатометов разных систем.
В направлении Авдеевки боевики совершили два обстрела, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм.
Возле Лебединского российские русские наемники обстреливали украинских военных из минометов калибра 120 мм.
В районе Южного зафиксирован обстрел из стрелкового оружия.
Поселок Красногоровка был обстрелян из минометов калибра 82 мм.
В районе Светлодарска обстрел производился из станковых противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов нет.