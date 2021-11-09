Очередное заседание ТКГ по Донбассу: Россия практически официально сняла с себя все обязательства по Минским соглашениям

24 ноября 2021 года состоялись очередные консультации ТКГ по урегулированию российской агрессии в Луганской и Донецкой областях в режиме видеоконфреренции.

Традиционно заседание завершилось без результатов. российская сторона отказывается предпринимать какие-либо действия для выполнения Минских договоренностей в рамках нормандского формата.

Более того - представитель РФ Борис Грызлов обвинил Украину сразу во всем, впрочем без указания конкретики и каких-либо фактов.

По словам Сергея Гармаша, представителя Донецка в ТКГ с украинской стороны, Россия окончательно погрузила Минский процесс в кому.

Хотя российская делегация 23 и 24 ноября была необычайно активна. Но активна, не в смысле работы по урегулированию конфликта, а в смысле заявлений, что работать в этом направлении Россия как раз не будет, поскольку она "не сторона внутриукраинского конфликта".

Например, на переговорах в Трехстороннем формате (ОБСЕ, Украина, Россия) полпред РФ Грызлов отказался отвечать на вопросы, касающиеся действий непосредственно Российской Федерации.

Грызлов потребовал пригласить своих марионеток из Донецка и Луганска, как будто они могут комментировать Указ Путина о признании товаров ОРДЛО.

При этом украинская делегация заявила протест против подписания 15 ноября 2021 г. президентом РФ указа, предусматривающего признание Российской Федерацией так называемых «сертификатов по происхождению» товаров, выдаваемых на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Донецкой и Луганской областях.

Как пишет Сергей Гармаш, цинизм просто зашкаливает.

- Грызлов постоянно цитирует Минские соглашения, но того, что он цитирует в их текстах как раз нет. То есть, глава российской делегации тупо лжет, знает, что мы знаем, что он лжет, и это в России называется дипломатией?

Впрочем, какую позицию может занимать Грызлов, если Путин неделю назад четко заявил: "В Минских соглашениях нигде не сказано, что Россия является стороной конфликта. Мы никогда с этим не соглашались и не согласимся. Мы таковыми не являемся"!

Я бы поспорил с этим утверждением, конкретно апеллируя к Минскому Протоколу, но с ними спорить бесполезно.

По сути, Россия официально сняла с себя все обязательства по Минским соглашениям и единственной своей задачей в ТКГ видит навязывание нам диалога с ОРДЛО, на который мы никогда не пойдем.

По крайней мере, до тех пор, пока Москва завозит туда оружие, боеприпасы, "добровольцев", "специалистов" и деньги. И пока участок границы на Донбассе контролируется единолично РФ… - сообщил Гармаш по итогам заседания подгрупп.

Также украинская делегация считает неприемлемым постоянные нарушения свободы передвижения СММ ОБСЕ на временно неподконтрольных правительству Украины территориях.

Так, согласно оперативному отчету СММ ОБСЕ №27/2021 от 23.11.2021, в Луганской области вооруженные формирования не пропустили ТРИ патруля СММ в неподконтрольные правительству районы у Золотого, Станицы Луганской и Молодежного, чем, в том числе, препятствовали осуществлению материально- обеспечение СММ, которое крайне важно для ее эффективной работы.

Согласно оперативному отчету СММ ОБСЕ №26/2021 от 19.11.2021, члены вооруженных формирований отказали Миссии в доступе к Старомихайловке и угрожали сбить мини-БПЛА СММ. При этом задачей патруля было уточнить информацию о повреждениях гражданских объектов в этом населенном пункте.

90% нарушений свободы передвижения патрулей СММ фиксируется на неподконтрольной территории.

Кроме того, не прекращается логистическая поддержка оккупационных администраций. В начале этого года, по оценочным данным, на временно неподконтрольные правительству территории в Донецкой и Луганской областях перемещены десятки тысяч тонн горючего, более тысячи тонн боеприпасов, десятки автомобилей, танки, реактивные системы залпового огня, специальная техника.

Это постоянно фиксируется СММ, даже несмотря на блокировку ее со стороны российских вооруженных формирований.

Во время заседаний Подгруппы по гуманитарным вопросам ТКГ украинская сторона неоднократно обращала внимание на нерешенную проблему с допуском представителей международных гуманитарных организаций к местам тюремного заключения лиц, содержащихся в связи с конфликтом, находящимся во временно неподконтрольных правительству Украины районах Донецкой и Луганской. областей Украины.

Отсутствие допуска к местам лишения свободы на ТОТ ДЛО представителей Международного Комитета Красного Креста является вопиющим нарушением Совместных согласованных итогов Парижского саммита в «Нормандском формате» от 9 декабря 2019 года.

Как известно, украинская сторона добросовестно выполняет свои международные обязательства, обеспечивая беспрепятственный допуск представителей Международного Комитета Красного Креста в места содержания лиц на территории Украины.

Учитывая произошедший 11 ноября 2021 г. инцидент, связанный с гибелью гражданина Макарца, содержавшегося в Макеевской исправительной колонии (ТОТ в Донецкой обл.), представительница Украины в Гуманитарной подгруппе на заседании подгруппы подняла вопрос об изучении обстоятельств смерти данного гражданина Украины.

Российская сторона продолжает линию на ограничение пересечения гражданами, проживающими на временно оккупированных территориях, несмотря на многочисленные призывы Украинской стороны разрешить гражданам, проживающим на оккупированных территориях получить помощь со стороны Украины (пенсии и соцвыплаты).

Социально-экономическая подгруппа:

Рабочая подгруппа по социальным и экономическим вопросам обсуждала вопросы устойчивого обеспечения водоснабжения и мобильной связи. Участники продолжают поиск юридических и технологических решений для выплат песням маломобильным категориям пенсионеров. Украинская сторона еще раз подтвердила, что срок действия пенсионных карт Ощдабанк для выплат пенсий жителям ТОТ ДЛО продлен до 01.04.21.