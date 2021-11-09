СБУ отработала действия при возможном нападении террористов в Луганской области

Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения в районе проведения Операции Объединенных сил. На этот раз – в Старобельском районе Луганской области.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, цель тренировок – проверка готовности всех субъектов борьбы с терроризмом к противодействию возможным диверсиям и повышению уровня межведомственного взаимодействия во время проведения спецопераций.

По легенде тренировок условные террористы проникли на территорию следственного изолятора в Старобельске и захватили в заложники сотрудников пенитенциарного учреждения. Преступники требовали освободить лиц, взятых под стражу.

Поскольку требование «террористов» не было выполнено сразу, их сообщники совершили «диверсию», взорвав мост через реку Айдар.

В результате было принято решение о начале силовой фазы. Бойцы Центра специальных операций СБУ «А» нейтрализовали «террористов» и освободили «заложников».

Между тем, взрывотехники обнаружили заложенные «взрывные устройства» и обезвредили их.

Другие участники учений оперативно восстановили транспортное сообщение через реку, возведя понтонную переправу и локализовали последствия диверсии. Условные диверсанты были задержаны.

В учениях приняли участие региональные подразделения Службы безопасности Украины, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Госспецсвязи, прокуратуры, Государственной уголовно-исполнительной службы, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, органы государственной власти и местного самоуправления.