В Кременной госпитализированы 5 воспитанников интерната - подозревают отравление 

В Луганской области 25 ноября с острым отравление были госпитализированы воспитанники школы-интерната города Кременная.

Как рассказали в пресс-службе полиции, ночью в полицию города Кременная поступило сообщение диспетчера скорой медицинской помощи о госпитализации 5 несовершеннолетних детей в возрасте от 7 до 10 лет с предварительным диагнозом - пищевое отравление.

По предварительной информации установлено, что около 2 часов ночи пяти воспитанникам Кременской специализированной школы-интерната стало плохо, повысилась температура тела.

Воспитательница вызвала экстренную медицинскую помощь, которая госпитализировала детей в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и криминалистической лаборатории, руководство Следственного управления ГУНП и прокуратуры, представители госпотребслужбы. Устанавливаются причины отравления детей.