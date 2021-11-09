В Луганской области до 5 декабря перекрыто движение в районе Новоайдара.

Как сообщили в пресс-службе ОГА, в связи с заменой водопропускных труб в рамках выполнения текущего среднего ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения Новоайдар – Евсуг (км 7+100 – км 14+100) в период с 25 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года вводятся ограничения и перекрытие движения на участке от пгт Новоайдар до села Алексеевка.

Объезд будет осуществляться через Старобельск и село Евсуг по автодорогам Н-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк и Н-26 Чугуев – Меловое, а также через село Дмитровка по автодорогам Н-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк, (Старобельск – Луганск – Донецк) – Дмитровка и Дмитровка – Пахры.