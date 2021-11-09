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В Луганской области до 5 декабря перекрыто движение в районе Новоайдара

Сегодня, 10:15 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области до 5 декабря перекрыто движение в районе Новоайдара.

Как сообщили в пресс-службе ОГА, в связи с заменой водопропускных труб в рамках выполнения текущего среднего ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения Новоайдар – Евсуг (км 7+100 – км 14+100) в период с 25 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года вводятся ограничения и перекрытие движения на участке от пгт Новоайдар до села Алексеевка.

 

Объезд будет осуществляться через Старобельск и село Евсуг по автодорогам Н-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк и Н-26 Чугуев – Меловое, а также через село Дмитровка по автодорогам Н-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк, (Старобельск – Луганск – Донецк) – Дмитровка и Дмитровка – Пахры.


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