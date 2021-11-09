В Луганской области за сутки подтвердили 30 смертей от COVID-19

За 24 ноября в Луганской области лабораторно подтверждено 258 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 30 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 56410 заболевших COVID-19. Умерли от осложнений 1951 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 16 943 заболевших, 628 больных умерли, выздоровели - 26 811 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего новых случаев коронавируса за сутки выявлено в Киеве - 1 688, Запорожской - 1 066, Львовской - 1 048, Полтавской - 967, Донецкой - 924 и Винницкой - 810 областях.

Самая высокая смертность среди областей Украины в Днепропетровской и Львовской областях, а также Киеве.