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Российские боевики обстреляли КПВВ «Марьинка» из минометов

Вчера, 13:31 citynews.net.ua | Напечатать

24 ноября в 9:10 вооруженные формирования РФ произвели обстрел пограничного контрольного поста первого оборонного рубежа, входящего в КПВВ «Марьинка» на дорожном коридоре Донецк-Курахово с применением минометов калибра 82 мм.

Под непосредственный обстрел попали места несения службы пограничного наряда 11 пограничного отряда. Зафиксировано попадание трех мин.

Личный состав пограничного наряда не пострадал, повреждены фортификационные сооружения. Ответный огонь не открывался из соображений безопасности гражданского населения. Ведь именно по этому дорожному коридору только накануне осуществлялся пропуск гражданских лиц и транспортных средств через линию разграничения.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что данный факт является очередным грубым нарушением вооруженных формирований РФ Минских договоренностей и режима полного и всеобъемлющего прекращения огня по соглашению сторон 27 июля 2020 года.


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