В Луганской области полиция задержала изготовителя поддельных ПЦР-тестов на COVID-19

За 500 гривен житель Станицы Луганской предлагал жителям оккупированных территорий приобрести справку с отрицательным результатом на COVID-19. Ежемесячно он подделывал около 300 ПЦР-тестов.

Как сообщили в пресс-службе полиции Луганской области, делец в Интернете предлагал услуги по производству справок с отрицательным результатом на COVID-19. Поддельные документы продавал жителям временно оккупированных территорий для пересечения КПВВ «Станица Луганская».

Заказчики услуг не проходили никаких лабораторных исследований, а просто давали свои данные для оформления.

Стоимость поддельного теста составляла 500 гривен. Ежемесячно мужчина производил около 300 ПЦР-тестов. Прибыль от мошеннической схемы составляла 150 тысяч гривен в месяц.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.