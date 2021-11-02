Экспорт украинских товаров и услуг в ЕС за 9 месяцев вырос более чем на 50%

Ужесточение сотрудничества в области торговли и приближение украинского законодательства к правовым актам Евросоюза – темы, которые обсуждались во время 6-го заседания Комитета ассоциации Украина-ЕС, которое проходит в Брюсселе.

Участие в составе украинской делегации принимает Председатель Госпродслужбы Владислава Магалецкая. Она подчеркнула, что двусторонняя торговля активно развивается.

«Переговоры с европейскими коллегами проходят на фоне активного роста торговых взаимоотношений. Так, за 9 месяцев 2021 г. украинский экспорт в ЕС вырос на 54%. При этом рост касается не только сырья. К примеру, рост по готовым пищевым продуктам составил 25%. Мы имеем значительный прекрасный прогресс, однако много работы еще впереди», - рассказала Владислава Магалецкая.

По ее словам, активное усиление сотрудничества между Украиной и ЕС, в частности, в торговле будет происходить в рамках взаимного приближения экономик.

Госпродпотребслужба играет важную роль в эффективности украинского экспорта. Ее задачей является преодоление технических препятствий в торговле и обеспечение государственных гарантий соблюдения требований стран-партнеров.