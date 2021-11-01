МОЗ готов перевести Луганскую и Львовскую области из «красной» зоны карантина в «желтую»

Министерство охраны здоровья подало в Кабинет министров просьбы о переводе из «красной» зоны карантина в «желтую» Луганской и Львовской областей.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко на телеканале «Интер».

Министр ожидает, что в ближайшее время будет созвана государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, которая рассмотрит этот вопрос.

Также Ляшко анонсировал внесение изменения в «карантинное» постановление правительства, которое будет предусматривать обязательность полного курса вакцинации (двух прививок) для посещения заведений и мероприятий в «желтой» зоне.

На вопрос, долго ли еще продеться ездить в пассажирском транспорте между регионами с COVID-сертификатом, министр ответил: «Да, надолго. Мы будем удерживать эту ситуацию, пока не будет спада заболеваемости коронавирусной болезни».

Министр отметил, что правительство разрешит в городском транспорте занимать пассажирам не только сидячие места в связи с тем, что приближаются холода и долго ожидание на остановке может негативно отразиться на здоровье.