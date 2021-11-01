МИД Украины сделало заявление о начале слушаний в Иране дела по уничтожению самолета PS752

Министерство иностранных дел Украины приняло к сведению информацию о начале слушаний в военном суде Ирана по сбитию самолета Международных Авиалиний Украины (PS 752), первое заседание которого состоялось 21 ноября 2021 года в Тегеране.

Министерство иностранных дел Украины также благодарит приглашение Посла Украины принять участие в этом заседании.

Вместе с тем, на сегодняшний день, запросы о международной правовой помощи в уголовном производстве, направленные украинской стороной в компетентные органы Исламской Республики Иран, не выполнены в полном объеме, запрашиваемые документы и информация не предоставлены иранской стороной.

В этой связи считаем нецелесообразным участие Посла Украины в Исламской Республике Иран в формальном судебном заседании, где будет зачитан обвинительный акт.

Украина призывает Иран выполнить свои обязательства по международному праву и предоставить запрашиваемую информацию украинским компетентным органам.

Наша цель остается неизменной – установление истины и привлечение виновных к ответственности.

Воскресное заседание стало первым слушанием после сбития самолета, которое произошло почти 22 месяца назад.

В апреле прокурор заявил, что по этому делу было предъявлено обвинение десяти должностным лицам. Это произошло через месяц после того, как Иран столкнулся с резкой международной критикой за публикацию окончательного отчета, в котором сбитие самолета объяснили человеческой ошибкой, но не называли виновных.

В январе 2020 года, после трех дней возражений перед значительным числом доказательств, Иран наконец-то признал, что его военизированная Революционная гвардия ошибочно сбила украинский самолет двумя ракетами класса "земля-воздух".